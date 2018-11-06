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6 ноября 201812:45

В надзорном ведомстве вакантны три должности замгенпрокурора

Global Look Press

В Совет Федерации от замгенпрокурора РФ Александра Гуцана поступило заявление об отставке. Оно будет рассмотрено сенаторами на заседании 7 ноября, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас​​​.

Представитель генпрокуратуры РФ Юрий Пономарев в ходе заседания комитета сообщил, что ранее аналогичное заявление подал другой замгенпрокурора Иван Семчишин. Он уходит на пенсию по выслуге лет, а Гуцан — на другую работу, передает РИА Новости.

Так, после отставки Гуцана и Семчишина станут вакантными три места замгенпрокурора.

Как сообщалось ранее, в начале октября погиб занимавший эту должность Саак Карапетян.

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