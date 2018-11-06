Помогите спасти Савве зрение и жизнь

Двухлетний Савелий из Красноярска балансирует на грани. На грани жизни и смерти. На грани света и полной тьмы. Болезнь малыша – ретинобластома, рак сетчатки обоих глаз – родилась раньше него. Опухоль начала развиваться еще в утробе, пока рос и развивался и сам кроха. Прямо сейчас она отнимает у мальчика зрение и жизнь. И отнимет их совсем скоро, если только мы не успеем помочь.

5 ноября малыш должен был продолжить лечение в Швейцарии. Но, к сожалению, для этого требуется собрать 92 500 швейцарских франков. Средства еще не собраны. В клинике ждут оплату по счету, иначе семью просто не примут и последняя надежда будет упущена.

Жизнь ребенка в наших с вами руках!

ПОМОЧЬ САВЕЛИЮ

Диагноз Савелию поставили сразу, еще в перинатальном центре. Вместо счастливой выписки, долгожданной встречи с бабушками и дедушками и праздника — горе, страх и полная растерянность. Началась долгая и мучительная борьба с диагнозом. Ретинобластома – коварная опухоль, которая стремительно развивается и в любой момент может затронуть мозг. У Савелия она еще и оплела зрительный нерв. Если упустить момент, малыша будет уже не спасти.

За два года Савелий пережил многочисленные курсы химиотерапии, обследования, наркозы. Из-за аллергической реакции на выбранную химиотерапию произошло воспаление, сильное кровоизлияние. Это привело к необратимым осложнениям: атрофии радужки, искажению формы зрачков, помутнению хрусталика и другим последствиям. Возможные методы лечения в лучших центрах России исчерпаны. Надежд на исцеление, помимо удаления глаз, не осталось. В отчаянии семья обратилась в Швейцарию к ведущему специалисту по этому диагнозу – профессору Мунье. Он много лет успешно помогает деткам с этим диагнозом.

ПОМОЧЬ САВЕЛИЮ

В октябре этого года Савелию удалось попасть на прием к Мунье. В обоих глазках обнаружили активные очаги. На одном глазу провели криотерапию – заморозку опухоли. На втором – локальную химиотерапию. 5 ноября малыш должен был вернуться в Швейцарию на контрольное обследование и узнать, помогло ли лечение, и дальнейшие прогнозы. Но, к сожалению, для этого требуется минимальный депозит – 20 000 швейцарских франков, а для продолжения лечения – еще 72 500 швейцарских франков. Без этих средств последний шанс Саввы будет упущен.

Ситуация Савелия очень сложная. В случае с раком прогнозировать ничего нельзя. В любой момент опухоль может начать активно расти, разовьется в мозг и другие органы. Если малышу не помочь прямо сейчас, он точно лишится обоих глаз или самой жизни. Второго шанса у него просто нет.

Пожалуйста, подарите этому малышу жизнь и свет вашего сердца. Ведь он способен озарить любую тьму.

Помочь Савелию можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Якимова Савелия"