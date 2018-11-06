Засмотрелся на футболистов: сын Боярского сдал Интернету своего отца без шляпы

Сын Михаил Боярского, которого со времен его д'Артаньяна сложно представить без шляпы, сделал фото отца без головного убора и выложил его в "Инстаграм".

Снимок был сделан в тот момент, когда актер, известный также как страстный болельщик "Зенита", пытался смотреть по Интернету матч между своей любимой командой и "Ахматом".

Поскольку по телевидению этот матч не показывали, а в центре Петербурга с Интернетом нередко возникают проблемы, то Михаил Сергеевич, видимо, был зол, как "тысяча чертей".

В этот момент засмотревшегося в монитор Боярского без шляпы и снял его любящий — сын депутат Госдумы Сергей Боярский