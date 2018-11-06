Суперкубок Испании по футболу может сменить прописку

Розыгрыш Суперкубка Испании по футболу в 2019 году может пройти за пределами страны с Пиренейского полуострова. Претендентами на право проведения матча являются США, Катар и Китай. Именно эти кандидатуры рассматривает Королевская федерация футбола Испании.

За проведение поединка между чемпионом страны и обладателем национального кубка ратует та же организация, которая предпринимает попытки перенести матч чемпионата Испании "Жирона" – "Барселона" в Майами. Кроме того, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Sport.es, компания Relevent хочет провести не один, а сразу пять последующих матчей за Суперкубок за границей все в той же Северной Америке.

Именно вариант с США и рассматривается в качестве приоритетного из-за желания боссов федерации продвигать испанский футбол на североамериканском рынке.