"Там вообще месиво!": очевидцы сняли на видео лобовое столкновение легковых автомобилей

В Крыму неподалеку от села Грушевка в минувший понедельник на трассе Феодосия — Белогорск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Автомобиль Renault по неустановленной пока причине внезапно перестроился во встречную полосу и врезался во встречный ВАЗ-2106. Машина отечественного производства в результате аварии сильно деформировалась, чем напугала очевидцев, сделавших поспешные выводы. "Человек не жив лежит!" — прокомментировал за кадром мужчина. "Там вообще месиво!" — вторил ему женский голос.

Приехавшие на место происшествия спасатели извлекли при помощи специального инструмента водителя ВАЗ-2106, а также его пассажира — с травмами различной степени тяжести они были доставлены в ближайшую больницу.

Остальные участники аварии от госпитализации отказались.