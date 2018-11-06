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Экология 1 час назад
Химики предложили безвредную альтернативу потенциально вредным пластмассам
Занавески для душа и упаковки для косметики, напольные покрытия и сайдинг для стен – всё это содержит фталаты, в итоге попадающие в организм человека. Между тем безопасность этих веществ внушает медикам большие сомнения. И вот химики нашли способ делать пластмассу так, чтобы она не выделяла потенциально вредные соединения.
Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry группой во главе с Ребеккой Браслау (Rebecca Braslau) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.
Фталаты используются в производстве самых разных материалов. Чаще всего они добавляются в поливинилхлорид (ПВХ) для придания ему большей эластичности и долговечности.
ПВХ – третий по популярности пластик после полипропилена и полиэтилена. Он применяется при изготовлении строительных материалов, мебели, одежды, упаковки для пищевых продуктов, медицинской техники. И во всех этих изделиях, соответственно, присутствуют фталаты.
Эти вещества обычно не соединены с молекулами ПВХ химической связью. Они просто смешиваются с мелкозернистым пластиком и расплавляются вместе. Получается что-то вроде сплава. Постепенно фталаты выщелачиваются в окружающую среду, попадая в воду и пищу. В многочисленных экспериментах эти соединения обнаруживались в крови большинства испытуемых.
Проблема в том, что их безопасность под большим вопросом. Как показали опыты на животных, некоторые фталаты нарушают работу гормональной системы организма. Некоторые исследования на людях свидетельствуют, что эти вещества могут мешать нормальному внутриутробному развитию ребёнка, а также наносить вред уже рождённым малышам.
Вопрос об опасности или безопасности фталатов окончательно не закрыт. Но в Евросоюзе и США уже запрещено производство детских игрушек и изделий для ухода за детьми из материалов, содержащих эти вещества. Ясно, однако, что это полумера: сплавленный со фталатами пластик всё равно окружает детей и взрослых буквально на каждом шагу.
Команда Браслау придумала способ добиться от ПВХ нужных свойств, не добавляя к нему сомнительные вещества. Разработанные учёными соединения вступают с полимером в химическую реакцию. В итоге, в отличие от фталатов, такие немигрирующие пластификаторы физически не могут выщелачиваться, заявляет Браслау.
Эти молекулы имеют длинные и сложные химические названия. Неофициально авторы именуют два наиболее перспективных вещества "головастиком" и "лягушкой". На такие зоологические метафоры химиков натолкнул необычный вид структурных формул этих соединений.
"Головастик" представляется исследователям особенно перспективным.
"В его синтезе задействовано меньше шагов и меньше химических веществ. Важно отметить, что его [производство] масштабируемо для промышленного использования", – объясняет Браслау.
Разумеется, продукт химической реакции с "лягушкой", "головастиком" или любой другой "амфибией" является уже не ПВХ как таковым, а другим химическим веществом, и ему самому ещё предстоит пройти проверку на безопасность. Кроме того, технологию нужно довести до стадии промышленного производства. И тогда, может быть, окружающий мир станет немного безопаснее.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз писали о том, что привычные и повседневные вещи вовсе не всегда безопасны для здоровья. Так, мы рассказывали, какой вред могут нанести консервные банки и уточки для ванной. Не обошли мы стороной и тему "экологически чистых" пластмасс, рассказав о материале из опилок и крабовых панцирей и новом растворителе, позволяющем производить дешёвый и безвредных для окружающей среды пластик.
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