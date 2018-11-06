В Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве являются работники сферы информационных технологий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного порталом Rabota.ru.

Средняя зарплата у работающих в IT-сфере — 84 200 рублей. На втором месте с зарплатой 70 900 рублей работники сферы транспорта и логистики. На третьем месте – занятые в производстве (66 700 рублей).

Далее идет строительство и недвижимость (65 100 рублей) и продажи (62 200 рублей). Финансистам и бухгалтерам платят в среднем 61 000 рублей, а сотрудникам банков 59 700 рублей. Также к десятку лидеров вошли специалисты по управление персоналом, маркетологи и рекламщики.

В целом средняя заработная плата в столице составляет 64 600 рублей, передает ТАСС. В Санкт-Петербурге — 50 500 рублей. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург (44 000 рублей).