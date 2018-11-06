Песков объяснил, почему у Путина и Трампа не будет "обстоятельной" встречи в Париже

В Кремле прокомментировали сообщения о смене формата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже. Ранее появилась информация, что полномасштабных переговоров лидеров России и США не будет.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, график мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет провести встречу. Поэтому "Путин и Трамп смогут пересечься "на ногах" и определиться, когда они встретятся в полноформатном варианте". Песков отметил, что российский и американский лидеры гарантировано вместе окажутся в Аргентине на "двадцатке", поэтому "можно предположить, что они будут говорить в Париже именно об этой возможности".

Как сообщает "Россия 24", Песков оставил без комментариев сообщения о том, что переговоры Путина и Трампа были отменены якобы по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона. "Нет, вы знаете, я оставлю это без комментариев", — сказал он.

Ранее появилась информация о том, что Макрон попросил не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не затмили мемориальные мероприятия.

Свое мнение относительно этой ситуации высказал бывший глава протокола президентов СССР и РФ Владимир Шевченко. Он считает, что американская сторона, изначально предложившая встречу президентов, не учла масштаб и формат мероприятий во Франции. Он назвал это американской безалаберностью.