400 тысяч за борщевик: в Подмосковье выписан первый штраф за нескошенные сорняки

В Подмосковье выписан первый штраф за заросший борщевиком земельный участок. Компания "Юниор" должна будет выплатить 400 тысяч рублей за то, что не следила за распространением сорных растений на участке площадью 7 гектаров, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В конце 2017 года в Московской области было выявлено более 32 тысяч гектаров, заросших борщевиком. После этого в регионе запустили специальную программу по борьбе с ним. В 2018 году на эти цели из областного бюджета было выделено более 300 миллионов рублей.

Кроме того, Московская областная дума приняла закон, позволяющий штрафовать собственников участков, заросших борщевиком. Размер штрафа для физических лиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.