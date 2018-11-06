Старики-разбойники: за что задержали пенсионеров на вокзале в Мытищах
В социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия вокруг задержания пожилой пары в Мытищах. Пенсионеры торговали на вокзале старыми вещами, попрошайничали и периодически приставали к пассажирам. Кто-то в итоге вызвал полицию, и стариков увезли в отделение. Многим такая мера показалась излишней. Но, как выяснилось, другого выхода у стражей порядка не было.
- Не поеду, не поеду, гады!
На просьбу прекратить несанкционированную торговлю — крики и проклятия: это кадры задержания пожилой пары в Подмосковье. Полицейские стараются быть сдержанными, но пенсионеры переходят в наступление. Наряду приходится применить силу.
- Бей их, гадов, бей фашистов!!
Дедушку укладывают на тележку и увозят. После того, как ролик выложили в Интернет, мнения пользователей соцсетей разделились. Одни осудили действия полицейских — мол, зря к пенсионерам прицепились. Другие обратили внимание на то, что старики пытались поколотить наряд при задержании. Оказалось, пенсионер Никольский — на кадрах он со своей женой — личность в Мытищах скандально известная.
"Прибывшие полицейские увидели мужчину, который выражался нецензурной бранью в адрес проходящих мимо пассажиров и наносил им удары палкой. В результате его противоправных действий пострадала пожилая женщина. По факту произошедшего в настоящее время полицией проводится проверка", — рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по ЦФО Вячеслав Андреев.
Китель с погонами, ордена, медали — ну как тут не поможешь ветерану? Местные жители рассказывают: несколько лет он в прямом смысле работает на вокзале — попрошайничает или продает что-нибудь нехитрое. Торговцы из-за соседних прилавков уверены: удостоверение ветерана у дедушки ненастоящее, да и безобидным его назвать никак нельзя.
- Он орал всегда! Угрожал всем тут!
- Он всегда вызывающе себя ведет. Если кто-то ему что-то скажет — он начинает визжать: все террористы, все сволочи, все вы будете сидеть!
На многочисленные жалобы полицейские долгое время закрывали глаза: человек пожилой, что с ним делать?
Железнодорожная станция Мытищи, надземный переход — здесь все и произошло. 82-летнего псевдоветерана доставили в ближайшее отделение полиции. Сейчас пенсионера — а здесь он торговал старыми вещами — на "рабочем месте" не видно. Где он находится, неизвестно.
- Его сюда привозит какой-то мужик — "крышует" его или что. Дед обеспеченный, у него пенсия 28 тысяч, жена у него 26 получает. Они орут на меня, угрожают мне убийством!
Продавцы на вокзальной площади и сотрудники станции на время выдохнули — уже несколько дней здесь тихо.
- У него вот такие штыри! Тут уронили женщину, у нее перелом шейки бедра — вот он подставил ей подножку, женщина упала. Молодежь идет, дает ему копейки. Деточка, у тебя нет — не надо, говорит, дай стольник! Женщина одна положила 10 рублей — он ей сунул записку в руки: "Меньше ста рублей мне не давать!"
Многоэтажка в центре Мытищ, окна за железной решеткой. Соседи пенсионера рассказывают: несколько лет он состоит на учете в психиатрическом диспансере. Признаются: дедушка затерроризировал весь дом.
- Орет, всячески обзывает, палкой замахивается, и страх идет! Не знаю, он психически больной или это какие-то свои причуды.
Юристы советуют: в такой ситуации, действительно, единственный выход — идти в полицию.
"Вызвать участкового инспектора, написать заявление, лучше всего его сделать через службу "112", где с помощью служб экстренного реагирования, в частности, службы "02", будет зафиксирован звонок. Участковый должен предпринять все возможные меры для того, чтобы зафиксировать дебошира, установить его личность и, самое главное, ограничить его способность совершения определенных противоправных действий", — говорит адвокат Тимур Маршани.
С одной стороны — угрозы и вызывающее поведение, с другой — понятно, что пенсионеру нужно помочь. Принудительно отправить на лечение человека, которому нужна психиатрическая помощь, нельзя: должно быть решение суда.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Оскандалившуюся Глацких отстранили от должности
- Встреча Путина и Трампа не состоится
- Саудовского журналиста могли растворить в кислоте
- В ХМАО рухнул мост, есть погибшие
- Макрон предложил создать европейскую армию
Самое читаемое
-
Перед изнасилованием дознавательница подралась с подругой
- Упавшая с перил московского ТЦ женщина скончалась в больнице. Видео
- Названа причина смерти мальчика, найденного в выгребной яме
- "Своего рода лунатизм": музыкант Роман Гринев упал с 17-го этажа
- Актриса Татьяна Васильева госпитализирована после поездки в метро
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Apple: прощай, триллион!
- "Сила Сибири" подбирается к границе с Китаем
- Прогноз: рубль проверит Белый дом на логику
- Компаниям, не производящим нефть и нефтепродукты, могут запретить экспорт из РФ
- США не рискнут портить отношения с саудитами
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Зеленый чай оказался опасен для печени и почек
- Кратковременная бессонница: что это такое и как с ней справиться
- Ученые считают, что болезнь Паркинсона начинается с аппендикса
- Природа гусиной кожи: почему появляются мурашки
- Впервые в мире две женщины выносили одного и того же ребенка
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Московские власти хотят разбудить спальные районы
- Москва празднует День народного единства
- Как черные риелторы охотились на москвичей
- В Москве исчезают культовые заведения
- В "Манеже" покажут "Сокровища музеев России"
- Танцы, каток и астраханская уха: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения
- Психологи выяснили, что способствует зарождению бизнес-династий
- Связь с легендарным космическим зондом Dawn потеряна навсегда
- Марсианская органика образовалась благодаря природным батарейкам
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"