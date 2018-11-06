Старики-разбойники: за что задержали пенсионеров на вокзале в Мытищах

В социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия вокруг задержания пожилой пары в Мытищах. Пенсионеры торговали на вокзале старыми вещами, попрошайничали и периодически приставали к пассажирам. Кто-то в итоге вызвал полицию, и стариков увезли в отделение. Многим такая мера показалась излишней. Но, как выяснилось, другого выхода у стражей порядка не было.

- Не поеду, не поеду, гады!

На просьбу прекратить несанкционированную торговлю — крики и проклятия: это кадры задержания пожилой пары в Подмосковье. Полицейские стараются быть сдержанными, но пенсионеры переходят в наступление. Наряду приходится применить силу.

- Бей их, гадов, бей фашистов!!

Дедушку укладывают на тележку и увозят. После того, как ролик выложили в Интернет, мнения пользователей соцсетей разделились. Одни осудили действия полицейских — мол, зря к пенсионерам прицепились. Другие обратили внимание на то, что старики пытались поколотить наряд при задержании. Оказалось, пенсионер Никольский — на кадрах он со своей женой — личность в Мытищах скандально известная.

"Прибывшие полицейские увидели мужчину, который выражался нецензурной бранью в адрес проходящих мимо пассажиров и наносил им удары палкой. В результате его противоправных действий пострадала пожилая женщина. По факту произошедшего в настоящее время полицией проводится проверка", — рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по ЦФО Вячеслав Андреев.

Китель с погонами, ордена, медали — ну как тут не поможешь ветерану? Местные жители рассказывают: несколько лет он в прямом смысле работает на вокзале — попрошайничает или продает что-нибудь нехитрое. Торговцы из-за соседних прилавков уверены: удостоверение ветерана у дедушки ненастоящее, да и безобидным его назвать никак нельзя.

- Он орал всегда! Угрожал всем тут!

- Он всегда вызывающе себя ведет. Если кто-то ему что-то скажет — он начинает визжать: все террористы, все сволочи, все вы будете сидеть!

На многочисленные жалобы полицейские долгое время закрывали глаза: человек пожилой, что с ним делать?

Железнодорожная станция Мытищи, надземный переход — здесь все и произошло. 82-летнего псевдоветерана доставили в ближайшее отделение полиции. Сейчас пенсионера — а здесь он торговал старыми вещами — на "рабочем месте" не видно. Где он находится, неизвестно.

- Его сюда привозит какой-то мужик — "крышует" его или что. Дед обеспеченный, у него пенсия 28 тысяч, жена у него 26 получает. Они орут на меня, угрожают мне убийством!

Продавцы на вокзальной площади и сотрудники станции на время выдохнули — уже несколько дней здесь тихо.

- У него вот такие штыри! Тут уронили женщину, у нее перелом шейки бедра — вот он подставил ей подножку, женщина упала. Молодежь идет, дает ему копейки. Деточка, у тебя нет — не надо, говорит, дай стольник! Женщина одна положила 10 рублей — он ей сунул записку в руки: "Меньше ста рублей мне не давать!"

Многоэтажка в центре Мытищ, окна за железной решеткой. Соседи пенсионера рассказывают: несколько лет он состоит на учете в психиатрическом диспансере. Признаются: дедушка затерроризировал весь дом.

- Орет, всячески обзывает, палкой замахивается, и страх идет! Не знаю, он психически больной или это какие-то свои причуды.

Юристы советуют: в такой ситуации, действительно, единственный выход — идти в полицию.

"Вызвать участкового инспектора, написать заявление, лучше всего его сделать через службу "112", где с помощью служб экстренного реагирования, в частности, службы "02", будет зафиксирован звонок. Участковый должен предпринять все возможные меры для того, чтобы зафиксировать дебошира, установить его личность и, самое главное, ограничить его способность совершения определенных противоправных действий", — говорит адвокат Тимур Маршани.

С одной стороны — угрозы и вызывающее поведение, с другой — понятно, что пенсионеру нужно помочь. Принудительно отправить на лечение человека, которому нужна психиатрическая помощь, нельзя: должно быть решение суда.