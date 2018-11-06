Тренер "Интера" Спаллетти: "Барселона" – ориентир для любого клуба

Наставник миланского "Интера" Лучано Спаллетти, команда которого сыграет на групповом этапе континентальной Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", поделился ожиданиями от матча с главным претендентом на выход в плей-офф турнира из этой группы.

"Когда говорят об игре против "Барселоны", имеют ввиду наивысший уровень сложности, какой может быть в Европе, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. – "Барселона" служит ориентиром для тренеров во всех видах спорта".

"Любой ребенок, мечтающий стать футболистом, попросит купить ему футболку Месси. В ней он будет бегать в два раза быстрее и играть лучше всех", — философски рассуждает наставник "Интернационале".

"Мы всегда говорили, что "Интер" может играть против любого соперника. Сейчас команда показывает хорошую игру. Теперь есть шанс увидеть, действительно ли мы можем конкурировать с любым соперником", – сказал Спаллетти.