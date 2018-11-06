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6 ноября 201813:52

Съеденный на спор слизень убил австралийца через восемь лет

Robin Loznak/Zuma//ТАСС

Восемь лет назад компания молодых людей – австралийцев распивала алкоголь в саду частного дома. В какой-то момент зашел разговор о слизнях, и 19-летний Сэм Боллард на спор съел одного.

Через некоторое время молодой человек почувствовал себя неважно, но и мать отмахнулась от жалоб сына со словами, что "от этого никто не заболевал", и врачи поначалу тоже не нашли у юноши ничего опасного.

Однако позже выяснилось, что съеденный Сэмом слизняк был поражен "крысиным цепнем", переносчиком которого обычно являются грызуны.

Вскоре после съеденного слизня Боллард впал в кому, в которой он находился 420 дней, а когда из нее вышел, то оказалось, что юноша парализован.

Его состояние требовало круглосуточного ухода, при этом Сэм все осознавал. Несколько дней назад, после восьми лет мучений, австралиец скончался в больнице, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что охотник из США съел мозг убитой им белки и умер.

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