Почеттино отказался возглавить "Реал" за 17 млн евро

Главный тренер английского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино отказался возглавить мадридский "Реал". Аргентинский специалист ответил отказом на предложение "Королевского клуба" несмотря на предложенную ему годовую зарплату 17 миллионов евро.

Почеттино уже уверил президент "шпор" Дэниэла Леви в том, что продолжит свою работу в лондонском клубе как минимум до конца сезона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sun. Действующее соглашение аргентинского специалиста с "Тоттенхэмом" действует до лета 2023 года.

Напомним, что боссы "Реала" ищут замену испанцу Юлену Лопетеги, который ранее был отправлен ими в отставку. В мадридском клубе остались недовольны результатами команды, которые она демонстрировала под руководством Лопетеги – команда занимала девятую строчку в чемпионате Испании после разгрома от "Барселоны" (1:5). Этот матч стал последним для Лопетеги в качестве главного тренера "галактикос".