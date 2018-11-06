Полицейские, подозреваемые в групповом изнасиловании коллеги, обжаловали свой арест

Башкирские полицейские, которые подозреваются в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, обжаловали решение суда об аресте.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель суда, апелляционные жалобы поданы адвокатами всех фигурантов. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

В ночь на 30 октября трое подозреваемых — начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – изнасиловали 23-летнюю сотрудницу полиции. Произошло это в здании отдела по вопросам миграции. Пострадавшая сотрудница полиции — дочь начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Мужчин уже уволили из органов внутренних дел "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".