В Москве арестован школьник, общавшийся с архангельским террористом

В Москве Пресненский суд принял решение арестовать 14-летнего школьника, общавшегося в Интернете с 17-летним террористом из Архангельска и задержанного в рамках расследования дела о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

"Удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

При обыске в квартире подростка сотрудники правоохранительных органов нашли самодельное взрывное устройство. Сам подозреваемый свою вину не признает.

На московского школьника следствие вышло после изучения переписки 17-летнего студента Архангельского политехнического техникума, который 31 октября устроил взрыв в управлении ФСБ по Архангельской области. При входе в здание он достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. Сам юноша погиб на месте, три сотрудника ФСБ получили различные ранения. Уголовное дело было возбуждено по статье "Теракт".