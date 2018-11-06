Модрич может подписать контракт с итальянской "Старой синьорой"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич может сменить клубную прописку и стать игроком "Ювентуса". Руководители туринского клуба всерьез заинтересованы в трансфере хорватского футболиста.

В "Юве" уверены, что Модрич в состоянии усилить среднюю линию команды, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Don Balon. Кроме того, боссы "старой синьоры" также рассматривают кандидатуру бразильского защитника "Реала" Марсело.

Напомним, что ранее игроком "Ювентуса" стал еще один экс-футболист мадридского клуба Криштиану Роналду.