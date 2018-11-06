Путин: конкуренты России в сфере ВТС используют санкции для недобросовестной борьбы

Конкуренты России в сфере военно-технического сотрудничества часто используют недобросовестные методы борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

По словам президента, наши конкуренты пытаются давить и шантажировать покупателей, используют санкции, чтобы навязать свою военную технику, даже если она дороже и уступает нашей технике по качеству.

Как сообщает "Россия 24", Путин считает необходимым наращивать военно-техническое сотрудничество с другими странами. По его словам, России удалось укрепить свои лидерские позиции на мировом рынке вооружений, в частности в его высокотехнологичном сегменте. Он отметил, что нужно использовать имеющиеся возможности "для модернизации и обновления всей отечественной промышленности, поддержки нашей науки, для формирования мощного технологического потенциала в интересах динамичного развития страны".

В марте 2018 года Путин отметил, что Россия подтвердила свой статус ведущего поставщика на мировом рынке вооружений. В прошлом году Россия поставила за рубеж оборонной продукции на сумму более 15 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в 2016 году.