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6 ноября 201814:27

Фрэнсис Форд Коппола сделал собственный бренд марихуаны

EPA

Режиссер культовых фильмов "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсис Форд Коппола открыл компанию "Grower’s Series", которая займется выращиванием марихуаны. У американца уже есть собственная фирма по производству вина, сообщает High Times.

Выращивать марихуану Коппола собирается собственноручно. Сначала режиссер выпустит всего три сорта каннабиса ограниченной серии.

"Посмотрим, какой отзыв они получат у потребителей", — отметил режиссер.

Коппола считает, что его новый бизнес станет прекрасным дополнением к винодельческой компании.

"Это два древнейших дара матери природы – марихуана и вино", — заявил Коппола.

Марихуану легализовали в Калифорнии в начале 2018 года. Жители штата старше 21 года имеют право хранить до 28 граммов каннабиса или выращивать дома до шести кустов марихуаны.

 

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