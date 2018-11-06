Геленджикскую регату запретил ветер

Одно из крупнейших всероссийских состязаний в парусном спорте – Геленджикская регата, — оказалась сорвана из-за противоречий, которые возникли у организаторов стартов со службами краевого МЧС. Спасатели запретили юным яхтсменам выходить в море.

В Геленджик, где традиционно проводятся соревнования детей и юниоров, приехали около 600 юных спортсменов в возрасте от 9 до 14 лет из России, Армении и Белоруссии. Однако в понедельник, 5 ноября, в ходе стартов из-за штормового ветра несколько яхт перевернулись, а около 10 лодок не смогли добраться до берега без посторонней помощи.

Все дети, которые попали в переделку, спасены, но СК сообщали о пятерых пострадавших. Родители четверых участников привезли своих детей в городскую больницу, где они провели конец дня и ночь.

При это организаторы в лице Федерации парусного спорта Краснодарского края считают, что инцидент не был столь уж серьезным. "Безопасность на воде полностью обеспечивали около 100 катеров с тренерами, судьями, спасателей, цитирует ТАСС главу федерации Сергея Захарова. – Считаю, что соревнования сорваны. Во вторник, 6 ноября, погода нормальная, регату можно было продолжить".

Захаров также сообщил, что инцидент, из-за которого старты пришлось прекратить, не был серьезным: трое детей получили легкие ушибы уже на берегу при разгрузке лодок. Но порт и службы МЧС запретили участникам состязаний выход в море: "Соревнования прекращены досрочно. Все дети готовятся к отъезду".