Везунчик Соколов на съемках "Маленькой Веры" был безответно влюблен в другую

"А однажды он проснулся знаменитым". Эта фраза – в точности про Андрея Соколова. И до 25 лет ему по жизни везло, и он считал, что уже "все видел и все испытал". Но в 26 - после того, как в 1988 году на экраны вышла культовая картина "Маленькая Вера", — Соколов действительно проснулся знаменитым.

Это фильм взорвал общество, а красавцу Соколову приписывали романы с красивейшими женщинами – актрисами. Многие поклонники актера думали, что и с актрисой Натальей Негодой, сыгравшей "маленькую Веру", у него был роман.

На самом деле, признается Соколов, в момент съемок культового фильма он правда был влюблен, но в другую девушку. И безответно.

Впрочем, это, скорее, было исключение из правил в жизни Андрея – интерес к нему у противоположного пола был с юных лет, хотя в семейной жизни пока стабильности нет: актер дважды был женат дважды, но три года назад снова развелся.

До девятого класса Соколов активно занимался восточными единоборствами и ходил на бальные танцы. Причем, вместе с партнершей он стал чемпионом Москвы по бальным танцам.

А когда Андрей был в 10 классе, его родители разошлись, но он рад, что получил женское воспитание. "Я рос в таком потоке любви и обожания, что теперь понимаю, как надо воспитывать детей", – признается актер.

Никогда не страшат его и возможности начать в жизни что-то новое. Он был и сантехником, и массажистом; до поступления в Щукинское училище закончил Московский авиационно-технологический институт, а затем, когда решил попробовать себя в качестве режиссера, — Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Как Соколов относился к успеху "Маленькой Веры", и как оценивает реакцию на фильм старшего поколения? За что во время его съемок попал в милицию? Какими судьбами Соколова занесло на строительство БАМа и зачем просил отправить его в Афганистан? Общается ли после развода с 8-летней дочкой, и кем больше видит себя – актером или режиссером?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" — Андрей Соколов.