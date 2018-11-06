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Рейтинги Роскачества 36 минут назад
Килька в томате: консервы без качества
Внимание студентов и одиноких мужчин! Роскачество исследовало один из самых народных отечественных продуктов — кильку в томате. Она известна еще с советских времен, но сейчас найти в магазинах вкусные консервы намного сложнее, чем во времена действия строгих ГОСТов. Но эксперты дали рекомендации по поиску качественного продукта.
Две новости о кильке в томате: хорошая и плохая
На первом этапе исследования специалисты Роскачества исследовали 10 вариантов популярной закуски. Их проверяли по 53 параметрам качества и безопасности — запах, вкус, цвет, свежесть, наличие самой кильки в банке, соотношение рыбы и томатного соуса, массовая доля белка и жира, наличие посторонних примесей, плесени и дрожжей, а также состояние самого соуса. Новость хорошая: все консервы безопасны для здоровья и произведены с соблюдением всех требований стерильности.
Новость плохая: пока идеальной кильки в томате эксперты не нашли.
Из чего выбрать?
Специалисты Роскачества закупили для исследования обжаренную в томатном соусе кильку самых популярных торговых марок. Среди них "Беринг", "Ультрамарин", "Белый кит" и "Пролив", Все консервы произведены на территории России: в Калининградской области, в Крыму и Краснодарском крае. Рыба выловлена в экологически благоприятных местах, и вся килька в банке действительно является килькой.
Но ни одной торговой марке не удалось дотянуть до повышенных стандартов Роскачества. Что им помешало? Оказывается, сразу несколько факторов.
Килька в томате или томаты в кильке?
Кильки в томате должно по ГОСТу быть не менее 70%. Иначе это не килька в томате, а томаты среди кильки. До требования ГОСТа "Беринг" немного не дотянул, в консервах рыбы оказалось лишь 60%, в "Знаке качества" – 66%. Совсем обидно. Наверное, производителям "Вкусных консервов". "Во "Вкусных консервах" кильки было 68% при минимальной норме в 70%. 2% недотянули. Тщательнее надо было, товарищи!
Не экономят на кильке две компании. Это "Белый кит" и "Ультрамарин". Эти компании в каждую консервную баночку заложили по 75% и 78% настоящей кильки соответственно. И заслужено стали отличниками по количеству рыбы в консервах.
Сэкономили на помидорах
Одна торговая марка не доложила в консервы томатной пасты. Минимальный норматив по ГОСТу для томатной пасты составляет 25%. В "Беринге" томатной пасты оказалось ненамного, но все-таки меньше – 23%. Эти два процента и подпортили настроение экспертам Роскачества. А с учетом того, что "Беринг" и на рыбе сэкономил, ее продукция вышла совсем не comme il faut. Капитан-командор Витус Иванович Беринг в гробу бы перевернулся за такие косяки.
Не обмани!
Если помните прежние исследования Роскачества, то некоторые производители колбасы обвешивали покупателей. Отвешивали 420 граммов продукции, а продавали их по цене 500 граммов. Обвеса с килькой в томате нет! И даже более того: в продукции всех торговых марок масса нетто соответствовала или даже была чуть больше указанной на маркировке.
Эксперты исследовали пользу от консервов, измерив их пищевую ценность. лучший показатель по содержанию фосфора продемонстрировал "Белый кит", а лидерами по количеству белка стала килька "Пролив" и GoldFish.
Ну и кислятина, эта ваша… килька в томате
Для потребителя не менее важны и органолептические показатели продукта: вкус, запах, цвет и консистенция. Последнее несоответствие ГОСТу было выявлено по показателю общей кислотности. И сразу в пяти торговых марках было выявлено незначительное отклонение от требований государственного стандарта. Кислотность характеризует качество заливки, определяет вкусовые свойства консервов.
ГОСТ определяет диапазон по кислотности от 0,3% до 0,6%. От этого параметра отклонился "Ультрамарин" – 0,29%, чуть больше "Вкусные консервы" – 0,28%, одинаковой рецептуры в части достижения кислотности в 0,25% придерживаются "Белый кит" и "Знак качества". И совсем отбился от общей компании "Пеларгус". Кислотность – всего 0,22%.
С детства знакомый вкус
Какой вкус у килек в томате? На этот вопрос экспертам помогли ответить только четыре баночки с рыбой от "Белого кита", "Пеларгуса", "Вкусных консервов" и бренда "За Родину".
Пять марок горчили, а одна оказалась с кислым привкусом. Горчинка оказала в баночках GoldFish, "Знаке качества", в "Беринге" и "Проливе". А с пикантной кислинкой переборщил "Ультрамарин".
На вкус и цвет
Вы помните, что на вкус и цвет товарищей нет? А вот, оказывается, и есть! Цвет томатного соуса во всех банках кильки в томате соответствует ГОСТу. Также как и консистенция костей, плавников и мяса рыбы — плавники и кости мягкие, мясо – сочное и нежное.
"В погоне за экономией недобросовестные производители не обжаривают рыбу. В итоге, после стерилизации консервов, в банке оказывается вареная килька, обваленная в муке. Если при этом в названии продукта указано "килька обжаренная", то данный факт является нарушением", — опасались эксперты "Рыбного союза".
В реальности все проверенные производители соблюдали необходимые технологические процессы при изготовлении консервов. Технология обжарки кильки была соблюдена всеми производителями, при этом рыба не была пережарена.
Разрушая мифы
Бытует мнение, что во все рыбные консервы, а в "кильку в томате" в особенности, идет не самая свежая рыба, да еще и непонятного происхождения. Эксперты Роскачества внесли ясность в этот вопрос: в консервах нет ни плесневых грибов, ни дрожжей, ни болезнетворных микроорганизмов, ни тяжелых металлов, ни радионуклидов, ни пестицидов. Не превысил норм и уровень гистамина. Этот продукт разложения белка, характеризует порчу продукта. Значит рыба была первой, в не второй свежести!
Кроме того, в пределах допустимых значений в консервах оказалось содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ). Это свидетельствует о том, что использованная для производства консервов рыба выращивалась в экологически благоприятных местах.
Любо – дорого, дорого – качественно?
Еще одно бытующее в народе утверждение проверили в Роскачестве. Правда ли, что качественный продукт – дорогой? И народная мудрость тут дала сбой.
Самые дорогие и самые дешевые консервы в исследовании Роскачества получили почти одинаковые баллы. Это значит, что при выборе кильки в томате ориентироваться на цену не стоит.
А на что стоит ориентироваться? Только на результаты исследования. Лучшими в рейтинге Роскачества оказались консервы двух торговых марок: набравшая 4,36 балла килька в томате "Пролива" и консервы "За Родину". "За Родину" набрали суммарно 4,26 балла.
Эксперты Роскачества продолжат исследования консервированных килек в томате. А ранее уже были исследования консервов из сайры и лососевых. Все проведенные исследования доступны на сайте Роскачества.
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