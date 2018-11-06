Скончался советский хоккеист и тренер Виктор Кузнецов

В Эстонии на 75-м году жизни ушел из жизни советский хоккеист и тренер Виктор Кузнецов. Причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь.

В бытность игроком Кузнецов выступал за свердловский "Автомобилист". В составе своей команды он в 1968 году стал участником одного из самых известных поединков за всю историю советского хоккея – во встрече союзного чемпионата "Автомобилист" разгромил московский ЦСКА – базовую команду сборной СССР, со счетом 6:0. В том матче Кузнецов стал автором одной из заброшенных шайб.

По завершении карьеры спортсмена Кузнецов переквалифицировался в тренера. Свою тренерскую карьеру он начал в Эстонской ССР, где принял местный клуб "Кеэмик", с которым впоследствии не единожды становился чемпионом республики.