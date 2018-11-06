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Ситуация на Украине 50 минут назад
Елена Бережная показала в эфире программы "60 минут", как СБУ выламывает ее дверь
6 ноября — в день 75-летия освобождения Киева от фашистских захватчиков — сотрудники Службы безопасности Украины нагрянули в квартиру директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной. В прямом эфире программы "60 минут" правозащитница заявила, что дверь ее квартиры выламывают.
"Ко мне в квартиру ломится СБУ! Они уже выбили два замка и пошли за болгаркой, чтобы выломать дверь. На протяжении часа меня оскорбляли, грозились убить, приставляли пистолет к глазку в двери. Силовики заявили, что никакого Ватутина сегодня не будет", — рассказала Елена.
По ее словам, эти действия были предприняты в связи с тем, что на 6 ноября запланирован митинг и возложение цветов к памятнику генералу Ватутину, освобождавшему Киев от фашистов.
Полиция, вызванная Бережной, приехала и уехала, в очередной раз продемонстрировав свою полную бесправность. Потом приехали восемь сотрудников МЧС, которые помогали силовикам.
Зрители телеканала "Россия 1" могли в прямом эфире видеть, как выламывают дверь в квартиру правозащитницы. Ни на какие вопросы Бережной они не отвечали. Обыски прошли у всех, кто принимал участие в подготовке митинга возле памятника генералу Ватутину в Киеве.
Елена Бережная уже длительное время борется против переименования проспекта Генерала Ватутина в Киеве в проспект Романа Шухевича. Шухевич был гауптштурмфюрером СС, одним из командиров подразделения "Нахтигаль", а в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии (УПА) (организация запрещена в России).
"Для нашей власти 75-летие освобождения города-героя Киева от немецко-фашистских захватчиков — день скорби, что Украина не осталась под нацисткой оккупацией!", — сказала Бережная.
Под командованием Николая Ватутина была успешно проведена Киевская наступательная операция, в результате которой 6 ноября 1943 года была освобождена столица советской Украины.
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