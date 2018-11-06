6 ноября 201814:36
Пассажир снял на видео спасение автобуса от оползня
Пассажиры филиппинского автобуса, следовавшего по горной дороге на острове Лусон в минувшую субботу стали свидетелями крупного оползня, заблокировавшего проезжую часть.
Увидев катящиеся впереди по склону камни, водитель остановился, однако отъехать назад он не мог, поскольку был заблокирован автомобилями, следовавшими за ним. Несколько минут автобус стоял, не имея возможности двинуться ни вперед, ни назад, а его пассажиры наблюдали за усиливающимся обвалом горных пород.
В последний момент автомобили все-таки уступили дорогу, и водитель автобуса, включив заднюю передачу, смог отъехать на безопасное расстояние.
В результате инцидента никто не пострадал.
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