В Петербурге открывается форум "Диалог культур"

7-9 ноября в Эрмитаже пройдет XIII Международный форум "Диалог культур". 400 журналистов из 35 стран обсудят этапы межкультурной коммуникации и особенности работы в редакциях по всему миру, побывают на фестивале документального кино и откроют фотовыставку "Я здесь живу".

Ключевыми темами форума станут роль digital-технологий во взаимодействии культур, диалог в Евразийском медиапространстве, цифровые технологии как новые возможности для коммуникации, создание и промоушн трансграничных проектов в качестве формы международного сотрудничества. В частности, о создании многонациональных проектов расскажут французские авторы Марвин Канаса и Лукас Палена, Даниэл Майрит из Испании и Георги Кожухаров из Болгарии.

Заключительной частью медиафорума станет так называемый диалог культур на практике: журналисты отправятся в рабочие экспедиции в Великий Новгород, Выборг и Санкт-Петербург.

"Иностранные журналисты смогут увидеть реальную Россию и лично пообщаться с коллегами. Материалами о культуре, людях, о коллегах они, возможно, разрушат некоторые стереотипы, установившиеся в медиапространстве стран Евросоюза", — рассказал секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.