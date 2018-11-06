Сборная России по ММА выступит на историческом чемпионате мира

Мужская сборная России по ММА примет участие в чемпионате мира, который впервые в истории будет проходить под эгидой сразу двух мировых федераций – IMMAF и WMMAA. Мировое первенство пройдет в Бахрейне с 11 по 18 ноября. Заявку на него подали 52 страны.

Российскую национальную команду будут представлять бойцы смешанного стиля девяти весовых категорий. В их числе Шамиль Шахмалиев (до 52,2 кг), Руслан Сатиев (до 56,7 кг), Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг), Омарасхабад Юсупов (до 65,8 кг), Магомед Магомедов (до 70,3 кг), Ислам Багомедов (до 77,1 кг), Джамал Меджидов (до 84 кг), Магомед Шахрудинов (до 93 кг), и тяжеловес Григорий Пономарев (свыше 93 кг).

Кроме того, параллельно чемпионату мира в Бахрейне состоится и мировое первенство среди юношей в возрасте от 18 до 20 лет. На турнир заявлены 33 национальные команды, среди которых и Россия. Заявка нашей команды выглядит следующим образом: Шамиль Бахачилиев (до 56,7 кг), Имран Сатиев (до 61,2 кг), Динияр Кадыров (до 65,8 кг), Резуан Хотов (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг), Игорь Глазков (до 93 кг) и Шамсудин Махмудов (свыше 93 кг).

Напомним, что в прошлом году чемпионат мира по одной из версий – WMMAA, проходил в казахстанской Астане. Российские бойцы смешанного стиля одержали победы сразу в семи весовых категориях из восьми.