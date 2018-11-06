В Ярославле столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Видео

Во вторник утром, 6 ноября, в Ярославле на пересечении улицы Калинина и Московского проспекта столкнулись грузовик Volvo и пассажирский автобус "ЛиАЗ".

Поворачивающая фура врезалась в бок автобусу, который набрал скорость, чтобы успеть проскочить на желтый сигнал светофора.

В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка автобуса, скорая помощь отвезла ее в местную больницу.

В настоящее время на месте происшествия проводится проверка, по итогам которой будет установлен виновник аварии.