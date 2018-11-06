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Снос пятиэтажек 36 минут назад
Конец Ховринской больницы: "обитель зла" сносят 19 экскаваторов
Ховринскую больницу взяли в тиски гидравлические ножницы. На площадке завершились все подготовительные работы, теперь заработала тяжелая техника. Чтобы разобрать гигантский комплекс, применяют технологию "умного сноса". Есть ли у него плюсы помимо зрелищности?
"Обитель зла", "Амбрелла", "Сумеречная зона": самый страшный долгострой города — Ховринская больница — доживает последние дни. Специалисты завершили все подготовительные работы и приступили к активному сносу.
Главная ударная сила — высотные экскаваторы-разрушители с гидравлическими ножницами. Длина стрелы разрушителя — 54 метра. Этого более чем достаточно — ведь высота больницы составляет 45 метров. Задача разрушителя — по кусочкам срезать все элементы конструкции на верхних этажах. Далее к работе подключатся уже обычные экскаваторы.
На площадку стянули 19 единиц спецтехники. Вокруг больницы проложили временные дороги, которые позволят дотянуться до любой точки здания.
Чтобы экскаваторы могли добраться до верхних этажей, специалисты насыпали огромные земляные валы. Техника возьмет больницу в кольцо и будет одновременно разрушать ее со всех сторон, постепенно продвигаясь к центру здания.
Специалисты разбирают параллельно два строения — основной корпус и здание морга. По проекту их должны были соединить подземным переходом. Но в 90-е деньги закончились, все работы остановились, и здание начало разрушаться.
Теперь больницу сносят "умным" методом: дерево, стекло, бетон — все отдельно. Взорвать, конечно, было бы проще, но этот вариант сразу отмели: вокруг плотная жилая застройка.
"По проекту организации демонтажа общий срок работ составляет не более шести месяцев, но, учитывая значимость и важность объекта для города Москвы, нашей компанией принято к исполнению поручение Департамента строительства завершить все демонтажные работы в максимально короткие сроки", — рассказал руководитель проекта компании-генподрядчика Дмитрий Котыхов.
Заброшенная больница пользовалась дурной славой: здесь погибли или получили травмы десятки людей.
"Все сгнило — просто уже как труха. Панели — только дотронулся, они уже качаются, болтаются. Обрушение может в любой момент произойти. Тем более, там и мох уже, и деревья растут", — говорит оператор экскаватора Владимир Левашов.
Тем не менее, любители пощекотать нервы все равно пытаются нелегально проникнуть на территорию. Вокруг больницы усилена охрана, повсюду висят камеры видеонаблюдения. Нарушителей сразу же ловят и отправляют в полицию.
Полностью снести больницу планируют до конца февраля. На ее месте построят четыре жилых дома по программе реновации.
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