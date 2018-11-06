Назван самый сексуальный мужчина по версии журнала People

Представители американского журнала People выбрали самого сексуального мужчину планеты. Им оказался 46-летний британский актер Идрис Эльба, звезда фильмов "Прометей", "Тор", "Рок-н-рольщик" и "28 недель спустя".

По словам самого актера, новый титул поднял ему самооценку.

"Посмотрев на себя в зеркало, я сделал вывод, что действительно выгляжу эротично. По крайней мере, сегодня", — отметил Эльба.

Актер Идрис Эльба родился в Лондоне. Его отец – выходец из Сьерра-Леоне, а мать из Ганы.

Актер начал сниматься в середине 1990-х, начав с сериалов "Чисто английское убийство", "Космическая полиция", "Безмолвный свидетель". Славу Эльбе принесла роль в "Прослушке". Британец сыграл главные роли в "Лютере", "Торе" и "Мстителях".

В 2017 году титул самого сексуального мужчины получил американский катри-исполнитель Блейк Шелтон.

Рейтинг самых сексуальных мужчин People составляет с 1985 года. Первым обладателем завидного звания стал Мел Гибсон.