Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

1 ноября в широкий кинопрокат вышла романтическая комедия Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!". По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за первые 5 дней проката фильм собрал 43,9 млн рублей. В день премьеры сборы составили 4,6 млн рублей, а на выходных фильм показал значительный прирост по сборам. Например, в воскресенье, в День народного единства, сборы фильма увеличились в три раза по сравнению со стартовым днем и составили 14 млн рублей, что наглядно демонстрирует устойчивую положительную динамику зрительского интереса.

Более 175 тысяч зрителей посмотрели фильм в кинотеатрах за 5 дней. На выходных дневная посещаемость увеличилась до 55 853 человек.

"Мы рады, что наша скромная работа нашла отклик в зрительских сердцах, и уже попала в 25 самых успешных стартов российского кино в этом году", — прокомментировал режиссер фильма Тигран Кеосаян.

Для сравнений фильм "Каникулы президента" за первые выходные собрал 22,1 млн рублей, фильм "Газгольдер. Клубаре" — 20 млн рублей, российские комедии "Днюха" и "Счастья! Здоровья!" — 30 и 38 млн рублей, "Супербобровы. Народные мстители" — 48 млн рублей, "Временные трудности" — 37,3 млн рублей,

"История одного назначения" — 14,5 млн рублей. Среди зарубежных проектов:Мюзикл "Мамма Миа! 2" — 53 млн рублей, "Звезда родилась" — 46 млн рублей, "Человек на Луне" – 33 млн рублей.