Матч против "Барселоны" принесет "Интеру" рекордную прибыль

Итальянский "Интер" в матче четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны" заработает рекордную по меркам итальянского футбола сумму на продаже билетов. Общая выручка от реализации билетов составит порядка 5,8 миллиона евро.

Прежний рекорд Италии равнялся 5,2 миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Это достижение было установлено в полуфинальном поединке Лиги чемпионов сезона 2017/18 между столичной "Ромой" и английским "Ливерпулем". Такой же рекорд принадлежит игре Серии "А", в котором все тот же "Интер" принимал "Ювентус".

Напомним, что встреча "Интера" и "Барселоны" состоится во вторник, шестого ноября. Накануне матча главный тренер "нерадзурри" Лучано Спалетти заявил, что его подопечные готовы играть против любого соперника.

В предыдущем матче третьего тура Лиги чемпионов футболисты "Интернационале" уступили каталонцам со счетом 0:2. Игра проходила в Барселоне.