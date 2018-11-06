Ресторан Zizzi, где обедали Скрипали, начал работать на благотворительность

В английском Солсбери сегодня вновь открылся итальянский ресторан Zizzi, где обедали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления. Представители Министерства охраны окружающей среды пришли к выводу, что сейчас питаться там безопасно, следов отравляющих веществ в заведении нет, сообщает телеканал "Россия 24".

В день открытия в заведение пришло много посетителей. Однако сотрудники не стали указывать цены на блюда в меню, предложив людям заплатить за обед столько, сколько они посчитают нужным. Все собранные в этот день средства компания собирается направить в благотворительные фонды, поддерживающие местную молодежь.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Позднее британские власти обвинили в причастности к инциденту Россию, заявив, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), якобы разработанным в России. В Москве неоднократно опровергали эти обвинения, объясняя, под контролем Организации по запрещению химоружия все химоружие было уничтожено еще в 2017 году.