Лавров: Россия ответит на активность НАТО у границ

Военная активность североатлантического альянса у российских границ создаёт реальные угрозы безопасности РФ и не может оставаться без ответа.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Мадриде.

Он подчеркнул, что деятельность альянса грубо нарушает документ, подписанный в Париже 27 мая 1997 года "Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности", в котором зафиксировано, что нельзя размещать на территориях новых стран-участников на постоянной основе существенные боевые силы.

Лавров сообщил, что наращивание НАТО своего присутствия и военной инфраструктуры рядом с Россией не останется "без ответных, прежде всего, военно-технических мер".

При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности и выступает за возобновление постоянных контактов с североатлантическим альянсом по военной линии.