Кокорин и Мамаев тренируются в "Бутырке" пять раз в неделю

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев усердно поддерживают физическую форму, находясь в "Бутырке". Оба футболиста имеют пятидневный доступ до спортзала следственного изолятора, о чем сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"У Кокорина и Мамаева есть возможность заниматься спортом пять дней в неделю, и я считаю, что это правильно. Они являются профессиональными спортсменами и им важно продолжать находиться в форме, — приводит слова Мельникова "Спорт-экспресс". – Спорт – их работа, и поэтому, если они будут не в форме, то рискуют лишиться профессии. Система ведь направлена на исправление человека, а не вредительстве. Поэтому для них важно иметь возможность тренироваться".

Напомним, что Мамаев с Кокориным находятся под стражей после того, как в начале октября поочередно напали сначала на водителя известной телеведущей, а позже и на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Обоим спортсменам предъявлены обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". Под стражей они находятся до восьмого декабря.