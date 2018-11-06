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6 ноября 201817:05 Юлия Воробьёва

Новые терапевтические линзы, покрытые живыми клетками, вылечат травмы глаз

Новые контактные линзы обеспечат более эффективное лечение повреждений внешней оболочки глаз, а создать их можно будет всего за несколько часов.
Фото Global Look Press.

Для заживления порезов или других повреждений медики накладывают на тот или иной участок тела повязку, которая защищает рану от проникновения инфекции и ускоряет регенерацию. Однако существует невероятно нежный и чувствительный орган, который невозможно "перевязать" стандартным способом. Это глаза.

Как правило, в тех случаях, если у пациента повреждена роговица (передняя, наиболее выпуклая часть глазного яблока), медики используют биологическую "повязку", состоящую из амниотической жидкости. Суть метода заключается в том, что из околоплодных вод создаются своего рода мембраны, обладающие противовоспалительным и заживляющим эффектом. Они также содержат факторы роста, которые ускоряют регенерацию.

Нанесение амниотических мембран требует хирургического вмешательства, поскольку они пришиваются к конъюнктиве – тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век.

Однако австралийские учёные уверены, что есть более простая и эффективная альтернатива. Команда из Квинслендского технологического университета представила терапевтические контактные линзы, которые действуют по принципу амниотической мембраны, но при этом лечение не требует никаких операций.

Кроме того, по словам ведущего авторы работы профессора Дэмиена Харкина (Damien Harkin), "донорского" материала для создания мембран офтальмологам зачастую не хватает. Клетки приходится транспортировать из других медицинских центров, что замедляет процесс лечения и повышает его стоимость. А результат такой терапии не всегда отвечает ожиданиям, так как свойства подобных биологических "повязок" могут отличаться.

Исследователи отмечают, что созданные ими линзы так же, как и амниотические мембраны, состоят из клеток, обладающих заживляющими свойствами. Речь идёт о лимбальных мезенхимальных стромальных клетках. Их выделяют из донорских тканей после трансплантации роговицы (её основное вещество состоит из прозрачной соединительнотканной стромы), поясняет профессор Харкин. Существуют донорские банки, в которых хранятся подобные клетки.

Учёные покрыли этими клетками внутреннюю поверхность специально созданных контактных линз под названием склеральные линзы. Это своего рода протезы глазной поверхности, которые помещаются на склеру – наружную оболочку глаза, состоящую из соединительной ткани. Такие линзы не прилегают к глазному яблоку вплотную: между "повязкой" и роговицей образуется небольшое пространство, заполненное слёзной жидкостью.

Авторы работы отмечают, что лимбальные мезенхимальные стромальные клетки обладают заживляющими свойствами и обеспечивают более эффективное и стабильное лечение, чем амниотические мембраны.

"Исходя из предварительных данных, мы полагаем, что донорские клетки высвобождают ряд заживляющих факторов, которые способствуют восстановлению поверхности глаза", — поясняет Харкин.

Новые линзы можно изготовить всего за несколько часов, добавляет он. Они подойдут для пациентов как с хроническими повреждениями, так и с приобретёнными.

"Наша терапия может улучшить состояние пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, такими как язва роговицы, с которыми не справляются обычные методы лечения", — отметил учёный.

Кроме того, терапевтические линзы могут использоваться на первом этапе лечения серьёзных глазных травм, которые люди получают в домашних условиях или на рабочем месте, к примеру, из-за воздействия едких химикатов, после термальных ожогов и так далее. По мнению специалистов, подобные "повязки" также можно будет включать в набор неотложной медицинской помощи, чтобы начать лечение как можно быстрее.

Также уточняется, что свойства того типа клеток, с которыми работали исследователи, хорошо изучены. На сегодняшний день некоторые виды терапии с применением, к примеру, стволовых клеток показали негативный результат, и одна из причин – недостаток знаний о том или ином типе клеток и их функций.

По мнению Харкина, новые терапевтические линзы станут коммерчески доступными уже через несколько лет. Конечно, при условии, что разработка успешно пройдёт клинические испытания и докажет свою эффективность и безопасность.

Отметим, что в последнее время учёные создают огромное количество самых разных контактных линз. Они могут автоматически фокусироваться на объектах, помогать дальтоникам различать цвета, записывать видео и делать снимки того, что видит человек, а также "самозатемняться" при ярком солнечном свете.

Но, как ранее сообщали авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru), контактные линзы могут также наносить вред здоровью, поскольку они изменяют состав глазной микробиоты. Кроме того, учёные недавно объяснили, почему контактные линзы нельзя смывать в канализацию.

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