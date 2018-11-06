Сломался один из трех компьютеров российского сегмента МКС

Компьютерный сбой на МКС: отказал один из компьютеров управления на модуле "Звезда". Пока восстановить работу компьютера не удается. Но менять компьютер не будут: летать можно и на двух оставшихся в работе. На работу МКС этот сбой повлиять никак не должен.

Впрочем, для уверенности в надежности стыковки с транспортным кораблем "Прогресс" экипаж Международной космической станции перезагрузит компьютер 8 ноября, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

В Роскосмосе пояснили, что зафиксирован отказ программной готовности одного из компьютеров управления российским сегментом МКС. Это сбой программы, а не неисправность оборудования. Два других компьютера работают штатно.

А на 15 ноября запланирован выход космонавтов в открытый космос, чтобы осмотреть "дыру" снаружи корабля "Союз МС-09". "Дырявый" "Союз МС-09" останется в составе Международной космической станции до 20 декабря, когда нынешняя экспедиция вернется на Землю. Утечка воздуха была обнаружена на МКС 30 августа. Выяснилось, что воздух уходит через искусственное отверстие в стенке бытового отсека космического корабля. По мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" могло быть просверлено на космодроме Байконур.