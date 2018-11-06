Ученые рассказали, как чистота речи влияет на память

Представители техасского университета в Остине вместе с лингвистами из лаборатории UTsoundLab провели исследование, в ходе которого выяснили, почему информация, произнесенная в одних разговорах, вылетает из головы, а в других – оседает в памяти. Оказалось, все дело в качестве речи, сообщает Science Daily.

Для эксперимента ученые пригласили 60 добровольцев. Все они владели английским языком, но для половины он был родным, для остальных – нет. Ученые прочитали испытуемым шесть блоков по 12 предложений двумя способами: медленно и четко, а затем быстро, сбивчиво.

После этого участникам исследования предложили воспроизвести по памяти то, что они услышали.

Оказалось, что как носители языка, так и иностранцы лучше запомнили фразы, произнесенные чисто, грамотно и в размеренном темпе.

"Когда человек говорит быстро и неразборчиво, слушатель тратит больше сил и времени на расшифровку сказанного", — отметили ученые.

Мозг тратит больше усилий на понимание, чем на запоминание, и поэтому сбивчивая речь хуже оседает у нас в памяти, отмечают исследователи.