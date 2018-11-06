Новосибирский водитель в невменяемом состоянии расколотил пять автомобилей. Видео

В Новосибирске во вторник, 6 ноября, водитель, находящийся, вероятно, в состоянии наркотического опьянения, растолкал и помял на своем автомобиле Nissan пять легковушек.

Затем в его автомобиле сработали подушки безопасности, и она заглохла, после чего водитель впал в истерику и с криками бился в салоне своей машины, совершая нехарактерные для человека движения, рычал и просил кого-то убить.

Очевидцы закрыли буйного мужчину в его же автомобиле. "Неделю назад машину купил!" — сокрушенно переживал один из владельцев разбитой легковушки, в то время, как свидетели происшествия звонили в полицию и скорую помощь.

Приехавшие по вызову врачи забрали буйного мужчину в лечебное учреждение. О том, что явилось причиной его состояния, не сообщается.