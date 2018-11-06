Прохор Шаляпин о снимках обнаженной Виталины: стыдно , когда нечего показать

Очередные скандальные тайны, всплывшие из прошлой жизни Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской, обсуждали в "Прямом эфире".

Ранее певец и телеведущий объяснил, почему не хочет забирать своего отца из психушки. Теперь же он изложил свой взгляд на обнаженные фото его новой подруги, которые недавно были выложены в Сети.

Эти фото были сделаны 20 лет назад, и, как говорит Виталина, они были только у нее. Бывшая супруга Армена Джигарханяна не понимает, кто и зачем сейчас выложил их на всеобщее обозрение.

Она поясняет, что снимки были сделаны, когда ей было всего 19 лет, потому что не смогла отказать в этом фотографу.

Ее новый друг Прохор Шаляпин при этом признается, что и сам участвовал в подобных съемках, и за Виталину ему не стыдно, хотя он за нее и переживает.

"Она другой человек – очень интеллигентный", — говорит певец и признается, что это ему бывает перед ней неудобно, потому что он "не соответствую ее высокому уровню".

"Да и стыдно должно быть не тем, у кого видно, а кому нечего показать", – считает шоумен и обещает работать "в плане развращения" своей скромной возлюбленной.

Всплыла в программе и еще одна история из жизни Прохора. Оказывается, его брат Николай Хлякин оказывал услуги сексуально неудовлетворенным женщинам.

Своей профессии Хлякин не стесняется, не считает, что порочит репутацию Прохора, да и сам Шаляпин не осуждает брата.

"Самое главное, что он не на диване сидит, а трудится", — говорит певец. Однако с ним оказалась не согласна бывшая возлюбленная Прохора Анна Калашникова.

Она не знала о прошлом Хлякина, когда, чтобы помочь родственнику Прохора из провинции, предложила ему работу в шоу-балете.

Какой была ее реакция, когда Анна это узнала? Как гости в студии отреагировали на обнаженные снимки Виталины, и почему именно сейчас они всплыли в Сети? По какой причине она не смогла отказать фотографу, который их сделал, и сколько берет за свои "эскорт-услуги" брат Шаляпина?

Скандальное прошлое Прохора и Виталины – в очередном выпуске программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".