Тренер "Ромы" Ди Франческо: понравилась игра ЦСКА против "Реала"

Главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо накануне поединка четвертого тура Лиги чемпионов против московского ЦСКА прокомментировал игру "армейцев". Специалист признался, что его впечатлил их матч против мадридского "Реала" (1:0).

"Мы приехали в Москву пораньше, чтобы адаптироваться к температурам – здесь холодно, но это далеко не единственная опасность, — признается Ди Франческо, которого цитирует Спорт24.Ru. – В ЦСКА есть такие игроки, как Влашич, Дзагоев, опасны Обляков и Фернандес, у них есть Акинфеев – хороший и опытный вратарь. Он успешно начинает атаки, разгоняя команду. Мы учтем тот факт, что против нас будет играть именно он".

"Мне понравилась игра ЦСКА против "Реала" – они сразу начали атаковать. В предстоящем матче мы кое-что изменим в атаке и сами должны захватить инициативу с первых же минут – этот фактор будет определяющим во встрече".

Напомним, что игра Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой" состоится на столичном стадионе "Лужники" в среду, седьмого ноября. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.