В Австралии подростки захватили колонию для несовершеннолетних

Юные преступники подняли бунт и захватили центр задержания несовершеннолетних имени Дона Дейла в Австралии. На данный момент известно, что дети напали на двух сотрудников, пишет агентство РИА Новости.

Также сообщается, что захватчики вооружены ножами и бутылками с зажигательной смесью. Есть информация, что над зданием центра поднимается дым.

На месте уже работают около 15 экипажей полиции. Однако усмирить бунтовщиков пока не удалось.