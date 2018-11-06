Путин обсудил с Совбезом незаконные санкции против Ирана

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию после введения США санкций в отношении Ирана, а также вопросы подготовки к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что участники Совбеза отметили незаконный характер американских санкций в отношении Ирана.

Песков рассказал, что в рамках подготовки к визиту на этой неделе в Астану (столица Казахстана) обсуждалась проблематика ОДКБ. Он также отметил, что на совещании рассматривались и текущие вопросы социально-экономической повестки.