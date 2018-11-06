Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), как известно, уменьшают воспаление, а астма как раз вызывает хроническое воспаление дыхательных путей. Возникает закономерный вопрос: может ли употребление в пищу рыбы, богатой ПНЖК, уменьшить тяжесть этого заболевания? Специалисты из австралийского Университета Ла Тробе считают, что да.
Группа учёных под руководством Марии Папамайкл (Maria Papamichael) пригласила принять участие в исследовании 64 ребёнка из Греции. Возраст испытуемых варьировался от 5 до 12 лет. У всех детей была астма лёгкой степени.
В течение шести месяцев половина испытуемых употребляла в пищу жирную рыбу два раза в неделю (лосось, форель и сардины). Одна порция включала как минимум 150 граммов рыбы.
Как говорят авторы работы, рацион детей походил на средиземноморскую диету, традиционно включающую в себя большое количество растительных продуктов и цельных злаков с небольшим количеством соли, красного мяса и насыщенных жиров. (К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что средиземноморская диета продлевает жизнь.)
Другая часть детей не меняла привычный рацион питания.
К концу эксперимента у участников из первой группы наблюдалось значительное снижение бронхиального воспаления.
"Мы уже знали, что рацион питания с высоким содержанием жира, сахара и соли может влиять на развитие и прогрессирование астмы у детей. Теперь же у нас есть доказательства того, что здоровое питание может оказывать воздействие на [проявление] симптомов астмы", — говорит Папамайкл.
По её словам, причина как раз в том, что жирная рыба богата ПНЖК, которые обладают противовоспалительными свойствами.
"Наше исследование показывает, что употребление рыбы всего два раза в неделю может значительно уменьшить воспаление лёгких у детей с астмой", — добавляет Папамайкл.
Примечательно, что другие эксперты также советуют питаться рыбой, богатой ПНЖК, не менее двух раз в неделю.
Но есть один нюанс. К сожалению, в лососе, выращенном на рыбных фермах, снижено содержание важнейших компонентов. В связи с этим учёные предлагают откармливать лосось трансгенными растениями.
Авторы описали результаты своей работы в статье, представленной в издании Journal of Human Nutrition and Dietetics.
Между тем другая исследовательская группа выяснила, как можно избежать возникновения детской астмы. Оказывается, будущим матерям необходимо принимать во время беременности добавки с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" рассказывали о других способах борьбы с астмой. Так, учёные считают, что победить недуг помогут, как ни странно, паразиты.
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