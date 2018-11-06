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6 ноября 201817:58 Андрей Ивлев

В Москве стреляли в мультимиллионера из списка Forbes

В Москве выясняют обстоятельства покушения на миллиардера из списка Forbes Олега Бурлакова. Как сообщил ряд СМИ 6 ноября, неизвестный якобы подбежал к машине бизнесмена и окликнул его, а затем открыл огонь.

Ищут следователи, ищет полиция. Злоумышленник, который, предположительно, открыл стрельбу по внедорожнику бизнесмена Олега Бурлакова, может быть объявлен в розыск.

Все, что известно, это был мужчина в черном пальто и кепке. С заявлением якобы о покушении на убийство обратился сам предприниматель. Из доказательств — запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах зафиксирован внедорожник Бурлакова Cadillac Escalade, к которому подбегает мужчина. Руки он держит в карманах, а остановившись возле автомобиля, пытается что-то сказать водителю.

Со слов 69-летнего предпринимателя, в тот самый момент, когда он опустил стекло, раздались выстрелы.

Позже неизвестный скрылся. Бурлаков и его водитель не пострадали.

Нападение произошло на оживленном участке дороги на юго-западе Москвы, рядом с больницей номер 31.

Охрана учреждения уверяет, что территория за воротами — не их зона ответственности, потому о происходящем они не знают, а звуков стрельбы не слышали.

Олег Бурлаков известен как один из богатейших бизнесменов России. В списке журнала Forbes он занимает 158 место. Его состояние оценивают в 650 миллионов долларов.

По некоторым данным, Бурлаков является владельцем 106-метровой яхты, которая занимает 34 место в списке самых больших яхт в мире. Мультимиллионер — главный акционер "Бурнефтегаза" и совладелец "Стройлесбанка".

Коллеги Бурлакова инцидент не комментируют.

Возможных свидетелей стрельбы опрашивают полицейские, однако жители окрестных домов правоохранительных пока ничем не помогли.

Один из местных жителей сказал, что обычно часа два утром гуляет, но ничего подозрительного не слышал.

В СМИ появились предложения, что стрельба у больницы могла стать финалом дорожного конфликта. Парковка здесь запрещена, потому водитель второй машины мог взяться за оружие, возмутившись тем, что автомобиль бизнесмена перекрыл въезд в больницу.

В полиции инцидент пока не комментируют.

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