Чемпион по боксу скончался во время конкурса по скоростному поеданию круассанов

Бывший чемпион по боксу в полутяжелом весе аргентинец Марио Мело умер во время конкурса по скоростному поеданию круассанов. Происшествие случилось в курортном городке Пинамар, который находится в провинции Буэнос-Айреса.

Суть конкурса состояла в том, что за одну минуту конкурсантам нужно было съесть как можно больше круассанов. Мело пробился в финал соревнования, однако на третьем круассане он подавился. Экс-боксеру была оказана срочная помощь, однако спасти его не удалось.

"Мужчина съел чересчур много круассанов, в результате чего в его организме образовалось препятствие. Оно заблокировало дыхательные пути и вызвало остановку дыхания и сердца", — заявил директор муниципального госпиталя Уолтер Сьянсио, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на Todo Noticias.

Мело выступал на профессиональном уровне в 1980 и 1990 годы. Он был владельцем собственной школы по боксу.