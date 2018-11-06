Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Миллионы зрителей опять будут прикованы к экранам телевизоров: в 21:00 на телеканале "Россия 1" — продолжение фильма "Годунов". С первых серий он стал чемпионом по количеству зрителей среди сериалов на российском телевидении в этом году. Киносага снята на основе исторических документов и работы с консультантами. До мелочей продуманы декорации, а также костюмы — только на их создание ушло шесть тысяч часов.

Атмосфера конца XVI века и десятки исторических персонажей: телевизионная сага о жизни и семье Бориса Годунова вызвала небывалый интерес аудитории. В первых сериях зрители увидели последние годы правления Ивана Грозного и историю восхождения представителя небогатого и незнатного рода к вершинам власти.

Не менее захватывающа в сериале и любовная линия. У актеров получилось изобразить на экране настоящую любовь, да и на съемках пара была не разлей вода.

"Мы с Сергеем Витальевичем познакомились только на этом проекте и как-то очень быстро нашли общий язык", — рассказывает Светлана Ходченкова.

- Рыбу больше не заказывай, что-то не пошла!

- Все-таки токсикоз-то серьезный!

Игра Светланы Ходченковой так впечатлила Сергея Безрукова, что он даже попросил сценаристов добавить в текст одну фразу.

"Света Ходченкова играла Марию Годунову, и я сымпровизировал, попросил продюсера: говорю, можно я скажу эту фразу, мне она очень важна — "Может быть, из-за тебя-то и царем стал", — рассказывает он.

Впереди зрителей ожидает самое интересное: восшествие первого избранного царя на престол, интриги и предательство, и начало одного из трагических моментов русской истории — Смуты. Не пропустите новые серии "Годунова": сегодня в девять вечера, сразу после больших "Вестей".

Генеральным спонсором многосерийного художественного фильма "Годунов" выступил банк ВТБ.