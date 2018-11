В США на монете в честь встречи Путина и Трампа сделали три опечатки

В честь встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась в июле в Хельсинки, в США выпустили памятные монеты. Спустя почти два месяца после того, как они были напечатаны, выяснилось, что производители сделали при производстве этих сувениров три ошибки, в русских словах.

На одной стороне монеты запечатлены портреты Путина и Трампа, на другой — кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым состоялась встреча лидеров двух стран. Все англоязычные надписи выполнены безошибочно, а вот с русскими словами у производителей возникли проблемы.

Got a chance to see the White House commemorative coin from Trump’s meeting with Putin in Helsinki. So far spotted 3 typos in the Russian inscriptions, including in the word “Helsinki.” pic.twitter.com/yhZapuL1sN