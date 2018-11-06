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6 ноября 201818:24

Шарапова заняла третью строчку в истории тенниса по заработанным призовым

EPA

Россиянка Мария Шарапова заняла третье место в рейтинге теннисисток, которые заработали наибольшее количество призовых денег за свои выступления на соревнованиях. Проведенное исследование, которое приводит Twitter WTA Insider, охватывает всю историю женского тенниса.

За свою профессиональную карьеру Шарапова заработала 38 342 119 долларов. Она является единственной представительницей российского тенниса, которая попала в первую десятку рейтинга. Опередили Марию две американки – Серена и Винус Уильямс. Первая из них заработала 88 233 301 долларов, а ее старшая сестра 40 931 048 долларов.

Напомним, что ранее официальный сайт Женской теннисной ассоциации опубликовал данные, согласно которым самой зарабатывающей теннисисткой 2018 года стала румынка Симона Халеп. За год она заработала теннисом 6 657 710 долларов.

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