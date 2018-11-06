Главред "Эха Москвы" перенес операцию на почке

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов перенес экстренную операцию на почке, сообщает агентство ТАСС. Сейчас с ним, судя по всему, все в порядке: он отошел от наркоза, о чем написал в своем микроблоге Twitter.

Также главред рассказал, что провел под обезболивающим два часа и сейчас привязан к капельницам и катетерам. Кроме того, Венедиктов поделился, что получил первый за 45 лет укол.

Ранее стало известно, что Алексей Венедиктов перенес операцию в минувшем октябре.