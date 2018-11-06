Виктор Гончаренко: против "Ромы" ЦСКА не будет активен с первых минут

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Ромы" рассказал о том, что он исключит активность своих подопечных с первых минут встречи.

"Мы достаточно хорошо провели первые 30 минут в Риме. Аналогично сложился матч и против "Реала". Однако с "Викторией" мы не очень хорошо провели этот отрезок игры, — сказал Гончаренко, которого цитирует "Спорт-экспресс". – То есть нам не хватает стабильности, баланса. Наверное, просто не хватает опыта для того, чтобы дожимать соперника. По завтрашнему матчу не могу сказать, что мы будем активны с первых же минут. Важнее сыграть правильно".

Напомним, что ранее наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо как раз назвал стартовый отрезок одним из ключевых в предстоящем поединке.

Игра состоится седьмого ноября на московском стадионе "Лужники".